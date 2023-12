Le PSG vise un crack, son agent sort du silence

Axel Cornic

A l’affût de la moindre affaire, Luis Campos a tenté d’arracher la signature du nouveau crack du football italien lors du dernier mercato, en formulant une offre de 30M€ pour Giorgio Scalvini. L’Atalanta l’a refusée, mais les choses pourraient devenir de plus en plus compliquées, puisque le défenseur de 20 ans semble plaire à plus en plus de clubs.

Comme avec un certain Marquinhos en 2013, le PSG a tenté de recruter la dernière révélation de Serie A en défense. Il s’agit de Giorgio Scalvini, qui a explosé à l’Atalanta et qui commence à se faire un nom à l’international.

Le PSG s’est fait rembarrer pour Scalvini

L’été dernier déjà, il aurait pu franchir un énorme palier en rejoignant le PSG. D’après les informations de TMW une offre de 30M€ serait arrivée sur le bureau des dirigeants de l’Atalanta, qui l’ont sèchement refusée. Mais une nouvelle chance pourrait se présenter, même si les Parisiens devront batailler avec le Bayern Munich, Manchester City, l’Inter ou encore la Juventus.

« C'est un garçon qui, en raison de son âge et de sa qualité, a attiré l’attention de tous les grands clubs européens »

Interrogé par TMW , l’agent de Scalvini a confirmé l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, sans toutefois donner le moindre nom. « Scalvini est à sa troisième saison de Serie A. C'est un garçon qui, en raison de son âge et de sa qualité, a attiré l’attention de tous les grands clubs européens » a expliqué Tullio Tinti, qui gère également la carrière d’autres cracks italiens comme Alessandro Bastoni et Andrea Colpani.

« Tout le monde est attentif, on verra quoi faire »