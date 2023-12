Transfert colossal au PSG, l’annonce troublante

Axel Cornic

L’avenir de Victor Osimhen, dont le contrat se termine en juin 2025 et qui est suivi par des nombreux clubs comme le Paris Saint-Germain, fait énormément parler en Italie. Ainsi, la dernière sortie de son agent Roberto Calenda a suffi à créer une petite panique chez les supporters du Napoli, qui ne veulent pas perdre leur star.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG semble avoir pris les devants et pourrait frapper un très gros coup lors du mercato estival 2024. Plusieurs pistes sont annoncées, mais Luis Campos semble avoir un faible pour Victor Osimhen, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com a déjà été approché cet été.

Calvaire sans fin au PSG, un marabout pour briser la malédiction ? https://t.co/nEoUo0Ocer pic.twitter.com/TV5IijM5d0 — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

« Le meilleur reste à venir »

L’attaquant du Napoli a récemment reçu le Ballon d’Or africain, récompensant une année 2023 incroyable, notamment couronnée d’un Scudetto. Mais ce sont surtout les propos de son agent qui font parler, ce mardi. « Mesdames et messieurs voici le Joueur de l'année : Victor Osimhen. Je suis fier de toi. Ce prix est une reconnaissance de l'excellent travail accompli. Et le meilleur reste à venir. Plus fort que tout » a écrit Roberto Calenda, sur son compte X .

« C'est une reconnaissance de l'excellent travail accompli »