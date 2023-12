OM : Une polémique éclate avec Aubameyang

Thibault Morlain

Recruté par l'OM cet été, Pierre-Emerick Aubameyang a énormément galéré à son arrivée à Marseille. Mais depuis quelques semaines, ça va beaucoup mieux pour le Gabonais, qui redevient décisif, que ce soit en marquant des buts ou en délivrant des passes décisives. Mais voilà que les statistiques d'Aubameyang en Ligue 1 suscitent actuellement une petite polémique...

Il aura visiblement fallu attendre un peu de temps avant de voir le vrai visage de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM. En difficulté à son arrivée, le joueur de Gennaro Gattuso revit dernièrement avec le club phocéen. Décisif lors des derniers matchs de l'OM, Aubameyang fait gonfler ses statistiques.

Une star signe à l’OM, le calvaire est terminé https://t.co/hcPOIgm9xi pic.twitter.com/Ufj86eMrkF — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

Aubameyang revit avec l'OM

Si Pierre-Emerick Aubameyang avait jusqu'à présent été avant tout décisif en Europa League, où il totalise 5 buts en 4 matchs, le numéro 10 de l'OM l'est désormais en Ligue 1. Encore buteur face à Lorient, le Gabonais a porté son total à 5 réalisations en championnat, tandis qu'on lui prête 6 passes décisives.

4 ou 6 passes décisives ?

En l'état, Pierre-Emerick Aubameyang devrait donc être le meilleur passeur de Ligue 1. Mais cela n'est pas le cas. En effet, dans un visuel de la Ligue 1 sur les réseaux sociaux, aucun signe du joueur de l'OM parmi les 5 meilleurs passeurs. Quand on y regarde de plus près, la LFP ne compte que 4 passes décisives à Aubameyang. Cela n'a pas échappé aux fans de l'OM qui s'insurge de l'oubli de la LFP et criant ainsi à la polémique.