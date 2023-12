Mercato - ASSE : Il jubile après son transfert record à 15M€ !

Thibault Morlain

Lors du dernier match de l'ASSE face à Bastia, Lucas Gourna-Douath est venu saluer les Verts et assister à la rencontre à Geoffroy Guichard. Forcé à Saint-Etienne, le milieu de terrain de 20 ans a été vendu lors de l'été 2022 et il évolue désormais à Salzbourg. Gourna-Douath a ainsi quitté l'ASSE et il ne regrette visiblement pas ce choix, lui qui est plus heureux que jamais en Autriche.

Prometteur milieu de terrain issu du centre de formation de l'ASSE, Lucas Gourna-Douath a fini par être vendu par le club stéphanois. A l'été 2022, alors que les Verts venaient d'être relégués en Ligue 2, Gourna-Douath a été transféré à Salzbourg, moyennant un chèque de 15M€, un record alors dans le football autrichien. Depuis, l'espoir français continue sa progression du côté de l'Autriche...

« Très fier de jouer à Salzbourg »

Se confiant à Envertetcontretous , Lucas Gourna-Douath s'est confié sur sa nouvelle vie en Autriche. Et si l'ex-joueur de l'ASSE a quitté son cocon à Saint-Etienne, il semble bien épanoui à Salzbourg : « En Autriche ? Je suis dans une très bonne école, je suis ma progression. Je suis très fier d'avoir joué pour Saint-Étienne mais également très fier de jouer à Salzbourg qui est un très bon club où on joue la Ligue des Champions, où on est premier en championnat. Je suis très content d'être là-bas ».

« C'est un rêve de gosse »