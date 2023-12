Mercato - ASSE : A peine arrivé, il réclame des transferts

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé entraîneur de l'ASSE il y a quelques jours, Olivier Dall'Oglio disputait son premier match à Geoffroy-Guichard mardi soir. Une victoire contre Bastia (3-2) permet aux Verts de rester dans le coup pour la montée. Mais afin d'y parvenir, il faudra recruter cet hiver. Olivier Dall'Oglio annonce d'ailleurs qu'il attend des joueurs durant le mois de janvier.

Mardi, Olivier Dall'Oglio disputait son premier match à Geoffroy-Guichard. L'ASSE s'est imposée contre Bastia (3-2) mais s'est fait très peur après avoir mené 3 à 0. Par conséquent, les Verts restent dans le coup pour la montée en Ligue 1, mais Olivier Dall'Oglio attend toutefois de recrues lors du mercato d'hiver.

Mercato - ASSE : Une première arrivée déjà confirmée ? https://t.co/X01kX3VvG9 pic.twitter.com/DwFhAOr80T — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

«C’est essentiel de recruter»

« On y travaille déjà, les vacances, ce sont pour les joueurs, pas pour le staff ni les recruteurs. C’est essentiel de recruter si on veut avoir des ambitions, on sait qu'on a besoin de recruter », lance le nouvel entraîneur de l'ASSE en conférence de presse, avant de poursuivre.

Dall'Oglio veut trois joueurs