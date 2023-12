Mercato - ASSE : La grande recrue de l’hiver est annoncée ?

Benjamin Labrousse

Après six matchs sans victoire en championnat, l’ASSE a renoué avec le succès ce mardi. Mais alors que le mercato hivernal approche à grands pas, beaucoup s’interrogent sur les plans stéphanois. Présent en conférence de presse ce mardi, le nouvel entraîneur Olivier Dall’Oglio a affirmé que lui et son staff allaient énormément travailler sur le marché des transferts.

L’ASSE respire. Englué dans une très mauvaise passe ces derniers temps, le club du Forez avait décidé de se séparer de son entraîneur Laurent Batlles. Après avoir sondé plusieurs profils comme Zoumana Camara ou encore Sabri Lamouchi, la direction stéphanoise a jeté son dévolu sur Olivier Dall’Oglio. L’ancien entraîneur de Brest ou encore de Montpellier a d’ailleurs obtenu son premier succès sur le banc de l’ASSE ce mardi avec une victoire (3-2) face à Bastia.

L’ASSE en pleine galère, il interpelle le vestiaire https://t.co/zg2Bb84TSR pic.twitter.com/0aSyfTAOHN — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

« Les vacances, c'est pour les joueurs, pas pour le staff »

Désormais 7ème de Ligue 2, l’ASSE se trouve encore loin de son objectif initial. Olivier Dall’Oglio le sait, les Stéphanois devront utiliser le prochain mercato hivernal avec parcimonie pour se renforcer. Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur de l’ASSE a d’ailleurs annoncé la couleur pour le mois de janvier : « Les vacances, c'est pour les joueurs, pas pour le staff. Pas pour les recruteurs. On va travailler. C’est essentiel de travailler si on veut avoir des ambitions. On le sait. Il y aura certainement un attaquant. Un attaquant de profondeur. C’est vraiment ce qu’on souhaite avoir » , déclare ce dernier dans des propos relayés par Peuple Vert .

« Il faut voir ce qu’on peut faire »