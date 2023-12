Mercato - ASSE : Trois transferts déjà annoncés !

Thibault Morlain

Ce mardi, face à Bastia, l'ASSE s'est imposée pour son dernier match de 2023. Désormais, les Verts ont la tête tournée vers l'année prochaine avec notamment comme premier rendez-vous : le mercato hivernal. Récemment débarqué sur le banc de l'ASSE, Olivier Dall'Oglio a d'ailleurs certaines demandes pour ce mois de janvier.

7ème de Ligue 2, l'ASSE peut toujours espérer retrouver l'élite à l'issue de la saison. Toutefois, les Verts devront revenir plus armés pour la seconde partie d'exercice. Cela passera donc par des arrivées lors du prochain mercato hivernal. A quoi faut-il alors s'attendre à l'ASSE ? Olivier Dall'Oglio en a dit plus à ce sujet.

Mercato - ASSE : Il réclame du lourd cet hiver ! https://t.co/GPPX59rHeb pic.twitter.com/tLbf2n1TCf — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

Trois nouveaux joueurs à l'ASSE ?

Dans des propos rapportés par Envertetcontretous , Olivier Dall'Oglio a annoncé la couleur pour le mercato hivernal. L'entraîneur de l'ASSE a alors lâché : « Les profils ciblés ? Vous verrez plus tard mais certainement un attaquant de profondeur. On va certainement prendre un latéral également et peut-être un milieu de terrain en plus, il faut voir les profils qu’on peut trouver ».

« On fait par étapes »