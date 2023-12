Mercato - OM : Révolution à Marseille, voilà le nouveau boss

Hugo Chirossel

Alors que le marché des transferts va bientôt ouvrir ses portes, l’OM est en quête de joueurs pouvant venir renforcer l’effectif de Gennaro Gattuso. Après les départs de Javier Ribalta et de David Friio, le club marseillais s’est attaché les services de Mehdi Benatia en tant que conseiller sportif et c’est justement lui qui aura la main sur le mercato.

Comme indiqué par Le 10 Sport , l’OM a notamment pensé à Denis Bouanga pour venir renforcer son secteur offensif cet hiver. Meilleur buteur de MLS cette saison avec le Los Angeles FC, l'ancien attaquant de l’ASSE est ouvert à un retour en Europe et son profil a été étudié par les dirigeants marseillais.

Mercato - OM : Le plan est dévoilé pour cette signature https://t.co/17B8JGVJ4s pic.twitter.com/9Fxtvqpdqb — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

Benatia responsable du mercato de l’OM

Mais d’après les informations de La Provence , l’OM ne serait finalement pas intéressé par Denis Bouanga. Le club se tournerait désormais vers d’autres options sous l’impulsion de Mehdi Benatia, lui qui a été nommé conseiller sportif le 30 novembre dernier, à la suite des départs de Javier Ribalta et de David Friio.

Toutes ses décisions devront être validées par la commission technique

Si Mehdi Benatia va avoir la main sur le mercato de l’OM, toutes ses décisions devront en revanche être validées par la nouvelle commission technique du club. Comme indiqué par La Provence , on y retrouve évidemment le président Pablo Longoria, ainsi que Gennaro Gattuso et son adjoint, Luigi Riccio. Stéphane Tessier, directeur général, y siège également, tout comme Roberto Malfitano, responsable du scouting.

« Il a un rôle à jouer très important »