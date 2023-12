Mercato - OM : Longoria annonce du lourd pour son dernier renfort

Jean de Teyssière

Le 30 novembre 2023, l'OM a annoncé l'arrivée de Medhi Benatia au poste de conseiller sportif. L'ancien international marocain aura la lourde tâche de s'occuper du mercato. S'il n'aura pas l'étiquette de directeur sportif, son rôle reste un peu flou au sein de la direction de l'OM, mais Pablo Longoria a éclairci cette zone d'ombre et expliqué en quoi consistera le rôle de Medhi Benatia.

Après avoir embrassé une riche carrière de footballeur professionnel, Medhi Benatia est devenu agent de joueur. C'est notamment lui qui a fait venir le milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi à l'OM, profitant de sa très belle Coupe du monde. Même pas un an plus tard, l'ancien joueur de la Juventus Turin est devenu conseiller sportif de l'OM, un rôle consistant à donner son avis sur les pistes de l'OM lors des mercatos.

«Il a un rôle de proposition dans différentes situations»

Pablo Longoria était présent en conférence de presse ce jeudi pour évoquer le rôle de Medhi Benatia, arrivé à l'OM fin novembre : « Le rôle de Medhi : il arrive en tant que conseiller sportif. Le décisions sont prises par les dirigeants mais il a un rôle de proposition dans différentes situations, il va discuter avec les joueurs, chercher des solutions en regardant les entraînements et les détails qu'il voit. C'est magique ! »

Mercato - OM : La mise au point tombe pour le transfert de cet attaquant https://t.co/riDjcJdm9D pic.twitter.com/7tL0J9vfit — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

«Il peut discuter argent mais c'est le club qui prendra la décision»