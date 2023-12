Mercato - OM : C'est terminé pour le pote d'Aubameyang ?

Hugo Chirossel

À la recherche de renforts pour le prochain mercato hivernal, l’OM s’intéresse notamment à Denis Bouanga. Le Gabonais de 29 ans est ouvert à un retour en Europe, qu’il a quitté en 2022 pour rejoindre le Los Angeles FC. Cependant, cette piste ne serait plus d’actualité et les Olympiens se tourneraient vers d’autres options.

Pablo Longoria l’a laissé entendre jeudi en conférence de presse, il va y a voir un peu de mouvement sur le mercato du côté de l’OM. Plusieurs joueurs vont devoir s’absenter en raison de la CAN et l’objectif est d’offrir plus de solutions à Gennaro Gattuso.

Bouanga suivi par l’OM

Dans cette optique, l’OM est notamment intéressé par Denis Bouanga, très proche de Pierre-Emerick Aubameyang, son coéquipier en sélection du Gabon. Comme indiqué par Le 10 Sport , l’attaquant gabonais de 29 ans, aujourd'hui au Los Angeles FC, est suivi par les dirigeants marseillais, lui qui a récemment ouvert la porte à un retour en Europe un an et demi après son départ de l’ASSE. Mais un nouveau venu à l’OM pourrait mettre fin à cette piste.

Benatia regarde ailleurs