Mercato - OM : Le plan est dévoilé pour cette signature

Hugo Chirossel

Après avoir récemment prolongé le contrat de François-Régis Mughe jusqu’en juin 2028, l’OM espère maintenant faire de même avec Pape Gueye. Ce dernier sera libre à la fin de la saison et comme annoncé par Pablo Longoria, il va bientôt recevoir une deuxième proposition. Les Olympiens espèrent que l’international sénégalais prendra en compte le soutien du club pendant sa suspension.

S’il le fait habituellement en fin de saison, Pablo Longoria était présent en conférence de presse jeudi afin de faire un bilan de la première partie de saison écoulée. L’occasion pour le président de l’OM d’évoquer plusieurs dossiers chauds du moment à Marseille, notamment celui concernant la prolongation de Pape Gueye.

Violences à l’OM, Longoria sort du silence https://t.co/DJjgRFUklv pic.twitter.com/X0Akyyn41p — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

L’OM va faire une nouvelle offre à Gueye

Prêté au FC Séville en deuxième partie de saison dernière, l’international sénégalais a dû attendre le mois de décembre pour retrouver les terrains en raison de sa suspension de quatre mois. Pape Gueye sera en fin de contrat en juin prochain et comme l’a annoncé Pablo Longoria, l’OM va très bientôt lui faire une deuxième proposition pour le prolonger.

L’OM espère que Gueye n’aura pas la mémoire courte