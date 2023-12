Mercato - FC Nantes : Un transfert à boucler en priorité, tout est dévoilé

Thibault Morlain

13ème de Ligue 1, le FC Nantes reste sur une série de 3 défaites consécutives. Il faudra donc revenir plus fort en 2024 pour mettre fin à cette spirale négative. Pour cela, Jocelyn Gourvennec pourrait profiter du mercato hivernal pour apporter quelques retouches à l'effectif dont il a hérité en cours de saison. Et certains mouvements se préparent à Nantes...

Du côté du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec s'était prononcé sur le mercato hivernal suite à la rencontre face à l'OL. Remonté après la défaite face aux Gones, l'entraîneur des Canaris avait balancé : « Je suis très en colère et très frustré au vu du scenario du match. Je me demande comment on l'a perdu car on a eu la mainmise. Le but qu'on prend, c'est une horreur, on est pris sur 70 m alors qu'on est en place. Ensuite on a couru après le score. On prépare bien nos actions mais on a un gros problème d'engagement et de réalisme pour marquer. Ça explique le résultat, mais pour moi ce n'est pas possible a minima de ne pas partager les points. Le mercato est un levier, il va falloir réoxygéner le groupe et faire bouger les lignes, tout simplement ».



Un nouvel attaquant à Nantes ?

Et pour « réoxygéner » le groupe, le FC Nantes pourrait donc faire venir du sang neuf durant le mois de janvier. Chez les Canaris, on aurait d'ailleurs une grande priorité pour ce mercato hivernal. En effet, selon les informations de Hit West , la priorité devrait être donnée à la quête d'un nouvel élément offensif. Cela ne sera toutefois pas simple pour Nantes...

Ils ne seront pas retenus par Gourvennec...

Dans le même temps, l'effectif de Jocelyn Gourvennec pourrait également connaitre certains départs. Qui fera alors ses valises au FC Nantes cet été ? Plusieurs candidats au départ seraient déjà identifiés chez les Canaris. On retrouverait alors Adson ainsi que Jaouen Hadjem, eux qui ne devraient pas être retenus à Nantes cet hiver. A suivre...