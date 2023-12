Mercato - Real Madrid : Un retour inattendu se confirme

Benjamin Labrousse

Depuis le début de saison, le Real Madrid enchaîne les coups durs au niveau des blessures. Pire, le club madrilène a été complètement décimé au niveau de sa charnière centrale. Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, les Merengues pensent à un retour de Raphaël Varane. D’ailleurs, ce retour inattendu serait vu d’un très bon œil à Madrid.

Ce jeudi soir, le Real Madrid a repris les commandes de la Liga avec son succès (0-1) face au Deportivo Alaves, profitant ainsi du faux pas de Gérone sur la pelouse du Bétis Séville. Mais tout n’est pas parfait chez les Merengue qui doivent composer avec de nombreux absents ces derniers temps.

Le Real Madrid croule sous les blessures

Dernière grosse blessure en date côté madrilène : celle de David Alaba. Le défenseur central autrichien a été victime d’une rupture des ligaments croisés face à Villarreal dimanche dernier. Si Nacho a ainsi démarré la rencontre aux côtés d’Antonio Rudiger ce jeudi soir, le capitaine du Real Madrid a été exclu en deuxième période, et c’est Aurélien Tchouaméni qui l’a remplacé à ce poste. Désormais, le Real Madrid cherche une solution sur le marché des transferts.

Varane de retour en janvier ?