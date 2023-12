Mercato - PSG : Le Real Madrid se déchire pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Les semaines se suivent et le feuilleton Kylian Mbappé demeure au cœur de l’actualité du Real Madrid. D’autant plus que selon la presse espagnole, Carlo Ancelotti et Florentino Pérez ne partageraient pas le même point de vue sur l’importance du recrutement de l’attaquant du PSG.

Kylian Mbappé pourrait bien vivre ses derniers mois en tant que joueur du PSG. Arrivé à l’été 2017 et après différents actes plus ou moins mouvementés au fil des années, le feuilleton Mbappé aurait des chances de connaître son dénouement à la prochaine intersaison. Direction le Real Madrid ?

Ancelotti attend un renfort en défense centrale en janvier

En fin de contrat le 30 juin 2024 au PSG, Kylian Mbappé semble demeurer la priorité de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid ne serait cependant pas sur la même longueur d’onde que Carlo Ancelotti. Le staff technique de l’entraîneur italien militerait en coulisse pour qu’un défenseur central soit recruté cet hiver en raison de la rupture du ligament antérieur du genou gauche de David Alaba.

Pérez met tout recrutement en attente au Real Madrid pour Mbappé ?