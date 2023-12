Mercato - FC Nantes : Son transfert a viré au calvaire

Thibault Morlain

En janvier dernier , Andy Delort quittait l'OGC Nice pour rejoindre le FC Nantes dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, obligatoire en cas de maintien des Canaris. Si les Nantais sont restés en Ligue 1, l'international algérien ne s'est pas éternisé du côté de Nantes. Alors que Delort évolue depuis cet été au Qatar, il s'est lâché concernant son calvaire vécu sur les bords de la Loire.

Andy Delort en a connu des clubs en Ligue 1. Passé par Toulouse, Montpellier ou encore l'OGC Nice, l'attaquant de 32 ans a également porté le maillot du FC Nantes. Arrivé chez les Canaris en janvier 2023 dans le cadre d'un prêt, qui s'est transformé en transfert définitif par la suite, Delort ne s'est pas éternisé à Nantes. En effet, l'international algérien a rejoint le Qatar. Un changement qui était nécéssaire pour Andy Delort qui n'était pas le plus heureux à la Beaujoire.

Mercato - FC Nantes : Il sort du silence après sa signature https://t.co/ATPu8FM7dS pic.twitter.com/mNY2WeZqX2 — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

« Ça s’est passé hyper mal à Nantes »

Pour Team Football , Andy Delort était revenu sur son expérience très compliquée au FC Nantes. L'ancien joueur des Canaris a même révélé qu'il était « tombé un peu dans une dépression » : « Ça s’est passé hyper mal à Nantes (…) On a besoin de se sentir aimé. Je ne vais jamais craché sur le FC Nantes, c’est un club extraordinaire, mais je suis arrivé dans une mauvaise période. On l’a vu avec le temps, ce n’était pas que Andy Delort, tout le monde était perdu. C’était la fin d’un cycle. Quand quelques supporters m’ont sifflé au bout du troisième match, c’était compliqué. Je me suis trompé. Après je n’a pas été performant, je n’ai plus marqué de buts, j’ai eu le public contre moi. Et ça m’a fait beaucoup de mal. Je suis tombé un peu dans une dépression, il fallait que je change un truc. Il a fallu que je quitte la France et je ne regrette pas. Maintenant je prend plus de temps avec ma famille (…) Après l’épisode de Nice et Nantes, c’était difficile. Il a fallu que je profite de ma famille. C’est pour ça que j’avais pris cette décision de venir au Qatar, pour souffler ».

« Ce n’était pas un club fait pour moi »