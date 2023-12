Mercato - OM : Son transfert est tombé à l’eau, il désigne les coupables

Thibault Morlain

Evoluant aujourd'hui au Qatar, Andy Delort a connu de nombreux clubs en France. On a notamment pu voir l'international algérien à Montpellier, l'OGC Nice ou encore le FC Nantes. Une liste dans laquelle on ne retrouve pas l'OM. Pourtant, le transfert de Delort à Marseille était proche de se faire il y a quelques années. Cela ne s'est finalement pas concrétisé et ce pour différentes raisons.

Depuis plusieurs années maintenant, la quête du « grantatakan » fait parler à l'OM. Les buteurs se sont suivis, sans pour autant réussir. Peut-être que cela aurait été différent si Andy Delort avait été recruté. A l'été 2021, l'international algérien a quitté Montpellier pour Nice, mais ce n'était pas ce qui était prévu. En effet, à ce moment, Delort aurait pu aller à l'OM. Jorge Sampaoli l'attendait avec impatience sur la Canebière et le joueur de 32 ans était plus chaud que jamais pour venir. Mais ce transfert n'aura finalement pas vu le jour...

« Longoria a pris la décision de ne pas me prendre »

Pourquoi Andy Delort n'a donc pas atterri à l'OM ? Récemment, l'international algérien a multiplié les sorties pour justifier l'échec de cette opération. Et pour Colinterview , Delort avait tout d'abord rejeter la faute sur Pablo Longoria : « Pourquoi mon transfert à l’OM foire ? Je ne sais pas tout. J’avais Sampaoli au téléphone qui m’appelait tout le temps. On parlait 2 heures au téléphone. Même lui en conférence de presse a dit qu’il voulait un 9 c’était Andy Delort. Et pour moi, c’était quasiment fait. Après, Longoria a pris la décision de ne pas me prendre parce qu’il estimait qu’il n’allait pas me revendre après car j’avais 30 ans. Il y a beaucoup de clubs qui voient combien ils vont t’acheter, combien ils vont te vendre. Mon contrat était bouclé, Sampaoli était ok ».

« Caleta-Car n’est pas parti »