Mercato - RC Lens : Un deal insolite bouclé

Ayant réalisé une saison exceptionnelle lors du précédent exercice, le RC Lens avait terminé deuxième, derrière le PSG, accrochant ainsi une place en Ligue des Champions. Malgré cela, les Sang et Or ont perdu leur capitaine, leur leader : Seko Fofana. Le milieu de terrain ivorien a cédé aux sirènes de l'Arabie Saoudite, s'engageant avec Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. De quoi donner lieu à un deal historique avec Seko Fofana.

Arrivé au RC Lens en provenance de l'Udinese, Seko Fofana a réussi à se faire adopter dans le nord de la France. Une très belle histoire qui a toutefois pris fin durant le dernier mercato estival. Un an seulement pourtant après avoir prolongé à Lens, Fofana a fait ses valises, s'envolant pour l'Arabie Saoudite. Mais le lien n'est pas rompu entre le joueur et son ancien club. En effet, au moment d'officialiser le départ de Seko Fofana, le RC Lens annonçait une surprise à laquelle personne ne s'attendait : « Marqué au fer rouge et jaune, Seko Fofana a décidé d'accompagner le club dans sa croissance et de jouer un rôle dans sa stratégie en entrant au capital du Racing Club de Lens. Un acte fort qui va prolonger ce lien durable. Merci Seko se conjugue ainsi à tous les temps ».

« Tout le monde au club lui dit merci »

C'est du jamais vu, Seko Fofana a donc quitté le RC Lens, tout en devenant actionnaire du club nordiste. A ce propos, Arnaud Pouille, directeur général, expliquait : « Nous pourrions mettre en avant une tristesse intense et nostalgique, que l’on ne peut pas occulter, à l’annonce de ce départ. Néanmoins, j’ai envie, au nom du club, de surtout saluer un capitaine exemplaire qui a été étincelant et a montré la voie durant trois saisons. Seko est arrivé alors que le club était fraîchement promu, avec cette ambition de l’aider à retrouver son rayonnement et la scène continentale. Malgré les sollicitations, nombreuses, il ne s'est jamais détourné de ce projet qui est devenu le sien. Pendant ces trois années, nous aurons su préserver ce schéma de confiance sans jamais en déroger. Pour un joueur de ce calibre, cette signature était une prise de risque, elle a donné naissance à une romance. Seko a porté haut et fièrement le blason artésien, avant le brassard qui fait de lui « Captain Seko ». Tout le monde au club lui dit merci et lui témoigne son respect pour ce qui a été accompli. S’il intègre ce jour un nouveau projet, son attachement au Racing demeure et réciproquement. Il pourra se rematérialiser à l’avenir sous une autre forme, Seko étant en effet un homme de premières... Il fait partie des rares joueurs qui ont refusé des propositions de clubs qualifiés en Ligue des Champions pour s'engager avec un promu. Il a été le premier à signer un contrat dans le rond central d'un stade ».

« Le premier joueur partant d'un club à en devenir un actionnaire »