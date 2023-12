Mercato - RC Lens : Ce crack va rejoindre Messi ?

Jean de Teyssière

Le mercato hivernal va bientôt ouvrir ses portes et le RC Lens pourrait être actif. S'ils ont mal commencé le championnat de France, en occupant les dernières places, les Sang et Or se sont bien repris et sont 7èmes à la trêve. Mais le mercato pourrait rimer avec le départ de l'une des pépites du RC Lens : Abdukodir Khusanov. En effet, l'international ouzbek de 19 ans intéresse la MLS, où évolue un certain Lionel Messi.

Cet été, le RC Lens a tenté de préparer son avenir avec le transfert d'Abdukodir Khusanov, défenseur central de 19 ans. L'international ouzbek s'est engagé avec les Sang-et-Or jusqu'en 2027, et ce, pour 100 000€. Si le natif de Tachkent a mis du temps à prendre ses marques, il a disputé les deux derniers matchs de Ligue 1 en intégralité. Mais l'aventure lensoise pourrait déjà se terminer...

Khusanov absent en janvier

Comme les internationaux africains, qui disputeront la CAN entre janvier et février, Abdukodir Khusanov sera lui absent du 12 janvier au 10 février prochain. L'international ouzbek est en effet présélectionné avec l'Ouzbékistan pour disputer la Coupe d'Asie des Nations. Le RC Lens devra donc faire sans son défenseur central de 19 ans, qui a disputé les deux derniers matchs dans son intégralité.

Un départ de Khusanov en MLS ?