Mercato - OM : Une recrue de retour à l’envoyeur ? Il lâche ses vérités

Thibault Morlain

Accueilli comme une star cet été à l’OM, Iliman Ndiaye est arrivé avec de grandes attentes suite à son transfert en provenance de Sheffield United. Mais voilà que depuis le début de la saison, l’attaquant sénégalais est loin de convaincre. S’il y a du mieux, l’attaquant de l’OM a encore beaucoup de mal. Au point de remettre déjà en question son avenir à Marseille ? Du côté de Sheffield United, on s’est prononcé sur la possibilité de revoir Ndiaye.

Passé par l’OM durant sa jeunesse, Iliman Ndiaye avait multiplié les appels du pied pour revenir au sein du club phocéen. Alors que le Sénégalais brillait avec Sheffield United, Pablo Longoria a été convaincu de sortir le chéquier pour lui. Ainsi, cet été, l’OM a déboursé près de 20M€ pour s’offrir les services de Ndiaye. Sur la Canebière, l’engouement était énorme pour accueillir l’amoureux de la cité phocéenne, mais ça a vite laissé place à la déception. En effet, sur le terrain, le joueur de Gennaro Gattuso est loin d’avoir le rendement qu’on espérait de lui…



« C’est un joueur fabuleux, un joueur exceptionnel. Mais… »

Iliman Ndiaye est donc arrivé il y a quelques mois seulement à l’OM et compte tenu de ses prestations, des rumeurs apparaissent déjà à propos de son avenir. Et voilà que du côté de l’Angleterre, l’entraîneur de Sheffield United a été interpellé sur un possible retour de Ndiaye. En conférence de presse, Chris Wilder a alors fait savoir sur le joueur de l’OM : « Tout le monde connaît son histoire ici et moi plus que quiconque, parce qu’il était un jeune joueur à mon époque et qu’il s’est entraîné avec l’équipe toute la saison. De loin, j’ai vu l’effet qu’il a eu sur l’équipe lors de sa première saison. C’est un joueur fabuleux, un joueur exceptionnel. Mais pour ce qui est des spéculations, je ne veux pas m’en mêler. (…) Je ne suis pas prêt à parler de qui que ce soit. Je me concentre sur le groupe que nous avons ».

