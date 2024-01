Mercato - PSG : Une star veut claquer la porte, Luis Enrique a tout changé

Hugo Chirossel

Arrivé il y a deux ans et demi en provenance de l’Inter Milan, Achraf Hakimi aurait pu quitter le PSG l’été dernier. L’international marocain, sous contrat jusqu’en juin 2026, a eu des envies d’ailleurs, mais il a finalement décidé de rester à Paris. Un choix en grande partie dû à la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur.

L’été dernier, le PSG a vu plusieurs de ses stars quitter le club. Cela a été le cas de Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou bien Marco Verratti, mais Achraf Hakimi aurait lui aussi pu partir du club de la capitale. Recruté en 2021 alors qu’il évoluait à l'Inter Milan, le latéral droit âgé de 25 ans s’est posé des questions sur la suite de son aventure parisienne, comme indiqué par The Athletic .

Luis Enrique décisif pour Hakimi

Finalement, les changements opérés par le PSG l’été dernier ont convaincu Achraf Hakimi de rester, et surtout l’arrivée de Luis Enrique en lieu et place de Christophe Galtier. Dans un entretien accordé à PSG TV , l’international marocain s’était d’ailleurs livré à propos du technicien espagnol. Achraf Hakimi estime que son arrivée au PSG lui a fait énormément de bien.

« Je suis donc très heureux qu’il soit là »