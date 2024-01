Mercato - OM : Le boss veut éviter un nouveau fiasco avec ces signatures

Hugo Chirossel

À l’image de Florian Thauvin et Boubacar Kamara, voire d’Alexis Sanchez l’année dernière, l’OM a souvent vu ses joueurs s’en aller libre à la fin de leur contrat. Une situation que Pablo Longoria ne veut plus voir se reproduire. Dans cette optique, le président marseillais souhaite prolonger deux de ses joueurs : Pape Gueye et Bilal Nadir.

« Je n'aime pas les joueurs en fin de contrat . » Présent en conférence de presse le 21 décembre dernier afin de faire le bilan de la première partie de saison, Pablo Longoria a de nouveau fait savoir qu’il n’était pas un grand fan des joueurs en fin de contrat. Il faut dire que l’OM a souvent vu ses joueurs partir libres ces dernières années. Après Florian Thauvin en 2021, Boubacar Kamara avait lui aussi quitté Marseille à la fin de son contrat en 2022, tout comme Alexis Sanchez la saison dernière.

« On a fait une offre de prolongation à Pape Gueye »

Pablo Longoria veut donc éviter que ce scénario de se reproduise dans le dossier Pape Gueye, dont le contrat arrive à son terme en juin prochain : « Sa situation n'est pas habituelle dans le monde du football. Depuis le premier jour de son arrivée, il est dans l'attente d'une sanction sportive. Ça reste toujours dans un coin de la tête, ça a lui a pesé sur les performances sportives à mon avis. On a fait une offre de prolongation à Pape Gueye, on va refaire une deuxième proposition cette semaine. Il a un salaire qui ne peut pas être modifié, il y avait un litige en cours avec Watford », a ajouté le président de l’OM.

L’OM veut aussi prolonger Nadir