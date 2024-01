Mercato - OM : L’Arabie Saoudite va plomber un transfert ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il a quitté la Ligue 1 lors de l’été 2022 après son départ de l’ASSE, Denis Bouanga pourrait faire son retour cet hiver. Comme indiqué par Le 10 Sport, l’attaquant de 29 ans est sur les tablettes de l'OM, à la recherche de renfort pour le prochain mercato hivernal. Cette piste serait en revanche trop onéreuse pour les Olympiens et le Gabonais pourrait finalement rejoindre l’Arabie Saoudite.

« L’Olympique de Marseille, c’est toujours dans un coin de ma tête . » Dans un entretien accordé à Forbes il y a quelques mois, Denis Bouanga avait ouvert la porte à un retour en France et surtout à l’OM. Cela fait presque un an et demi que l’international gabonais (35 sélections) quitté la Ligue 1. Après la relégation de l’ASSE en Ligue 2, l’attaquant âgé de 29 ans avait décidé de rejoindre la MLS, où il s’est engagé avec le Los Angeles FC.

Mercato - OM : L’Arabie saoudite veut faire affaire avec le club ! https://t.co/4JrQkpstWh pic.twitter.com/P2np49zHOF — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

La piste Bouanga étudiée par l’OM

Alors que son contrat court jusqu’en décembre 2025, Denis Bouanga est tenté par un retour en Europe : « C'est une possibilité, oui (un retour en Europe). Je laisse cela aux autres, même s'il me reste quelques années de contrat ici . » Dans cette optique, son nom a été évoqué du côté de l’OM, comme indiqué par Le 10 Sport . Le club marseillais, à la recherche de renforts cet hiver, le suit depuis ses années à Lorient. Cependant, cette piste aurait déjà été refermée.

L’OM regarde ailleurs, Bouanga plutôt vers l’Arabie Saoudite ?