Mercato - OM : Transfert record, le boss a déjà jeté l’éponge ?

Hugo Chirossel

Lors du mercato hivernal 2023, l’OM avait décidé de frapper fort en réalisant le transfert le plus cher de son histoire. À la recherche d’un attaquant, Pablo Longoria avait fini par jeter son dévolu sur Vitinha, qui évoluait alors à Braga, contre un montant estimé à 32M€ bonus compris. Presque un an plus tard, le Portugais ne parvient toujours pas à justifier le prix de son transfert et son avenir pourrait déjà s’écrire loin de Marseille.

« J’ai toute la confiance dans mes attaquants . » Présent en conférence le jeudi 21 décembre afin de faire le bilan de la première partie de saison, Pablo Longoria a fait passer un message à ses attaquants, Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha. Auteur de débuts mitigés, le Gabonais a tout de même inscrit 12 buts toutes compétitions confondues et délivré 7 passes décisives. Le bilan est tout autre en ce qui concerne le Portugais, qui a trouvé le chemin des filets à 4 reprises cette saison.

Mercato - OM : Le Qatar et l’Arabie Saoudite se mêlent aux affaires de Longoria https://t.co/yiQqfaEz7x pic.twitter.com/eCxy2jkzVI — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Transfert le plus cher de l’histoire de l’OM

Formé à Braga, où il s’est révélé, Vitinha est arrivé à l’OM lors du mercato hivernal 2023 avec le statut de transfert le plus cher de l’histoire du club. En effet, les Olympiens ont décidé de miser 32M€ bonus compris afin de s’attacher ses services. Un investissement important pour le club marseillais et qui ne porte pas vraiment ses fruits jusqu’à maintenant. À tel point qu’un an plus tard, Vitinha pourrait déjà changer d’air. Comme indiqué par La Minute OM , les dirigeants marseillais auraient ouvert la porte à un départ de l’attaquant de 23 ans dès le mois de janvier.

Vers un départ de Vitinha cet hiver ?