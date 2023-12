Mercato - OM : Le transfert d’un attaquant est programmé ?

Alexis Brunet

En janvier 2023, Vitinha s'engageait avec l'OM pour 32M€. Le Portugais devenait alors la recrue la plus chère de Marseille, devant Dimitri Payet. Presque un an plus tard, le buteur n'a toujours pas répondu aux exigences du club phocéen, si bien qu'il pourrait s'en aller lors du mercato hivernal, sous la forme d'un transfert sec.

Il est probable que l'OM passe à l'action lors du mercato hivernal. Le club phocéen pourrait se montrer actif au niveau des achats, mais aussi des ventes. En effet certains joueurs n'arrivent pas à s'imposer à Marseille, et ils pourraient donc aller voir ailleurs.

Vitinha pourrait être vendu

Selon les informations du compte Twitter La Minute OM , les dirigeants marseillais seraient ouverts à un transfert de Vitinha. Le club phocéen voudrait une vente, et non un prêt avec option d'achat comme cela avait pu être évoqué par L'Équipe . Cela serait un cruel désaveu pour le Portugais recruté 32M€ à Braga il y a à peine un an.

Vitinha est en concurrence avec Aubameyang

À son arrivée, Vitinha a dû faire avec la concurrence d'Alexis Sanchez. Une fois le Chilien parti, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a été mis dans les pattes du Portugais. Le Gabonais est plus souvent titulaire que l'ancien joueur de Braga, même si Gennaro Gattuso a aussi tenté d'aligner les deux hommes ensemble à plusieurs reprises.