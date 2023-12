Mercato - PSG : Transfert bouclé, une «belle surprise» arrive à Paris

Jean de Teyssière

C'est comme si c'était fait : Lucas Beraldo va devenir un joueur du PSG cet hiver. Le club français et Sao Paulo seraient tombés d'accord ce samedi et le défenseur central brésilien est attendu à Paris pour passer sa visite médicale la semaine prochaine. Il s'agit donc du premier transfert du PSG cet hiver et visiblement, c'est une sacrée affaire.

Il ne manque plus que l'officialisation pour que Lucas Beraldo soit Parisien. Le défenseur central brésilien va arriver au PSG en janvier contre 20M€ et fait partie des pépites du football brésilien. Véritable homme fort de Sao Paulo, son absence va laisser un grand vide dans l'équipe brésilienne. Selon les connaisseurs, son arrivée est une bonne pioche pour le PSG, privé de deux défenseurs centraux avec la nouvelle opération de Presnel Kimpembe et la blessure de Nuno Mendes. Beraldo est attendu la semaine prochaine à Paris pour passer sa visite médicale, avant de s'engager avec le club parisien.

«C’est un défenseur qui a enchanté les supporters et le football brésilien»

Interrogé par Le Parisien , le journaliste brésilien Gabriel Sà, qui a été à l'origine des premières rumeurs de transferts concernant Lucas Beraldo est dithyrambique lorsqu'il parle du futur défenseur central du PSG : « C’est un défenseur qui a enchanté les supporters et le football brésilien, sûrement la plus belle ascension du club depuis Breno transféré au Bayern Munich en 2007. Il s’est installé dans l’équipe après la blessure de Nahuel Ferraresi, joueur de l’équipe nationale vénézuélienne, et n’en est plus sorti. »

«C’est LA belle surprise de Sao Paulo cette saison»