Mercato - OM : Il signe à l’OM, du changement est attendu

Mehdi Benatia est arrivé à l'OM il y a quelques semaines pour prendre la place laissée vacante après le départ de Javier Ribalta. Le Marocain a notamment signé pour renforcer l'effectif marseillais lors des prochains mercatos, mais il pourrait aussi boucler des arrivées dans d'autres secteurs, à la détection par exemple, ou bien à la coordination sportive.

L'OM va bientôt entrer dans une période qui plaît particulièrement à Pablo Longoria. En effet, le mercato hivernal ouvre ses portes dans quelques jours et il y a fort à parier que le président olympien va se montrer actif. Marseille ne pourra pas faire des folies, mais sera sans doute ouvert au recrutement, dans l'espoir d'accrocher une place européenne en fin de saison.

Benatia va faire jouer son réseau

Pour essayer de mettre la main sur des profils pouvant apporter un vrai plus à l'OM, Pablo Longoria sera aidé par Mehdi Benatia. Le Marocain est depuis quelques semaines le nouveau conseiller sportif du président marseillais, et il travaille déjà sur le mercato. D'après les informations de L'Équipe , l'ancien défenseur aurait déjà activé son réseau, notamment en Angleterre et en Turquie.

Benatia veut changer beaucoup de choses à l'OM