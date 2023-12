Mercato - OM : Un renfort bouscule déjà le vestiaire !

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines, Mehdi Benatia a débarqué à l'OM et occupe le poste de conseiller sportif. Le Marocain a remplacé Javier Ribalta, et s'occupe entre autres du mercato. Mais l'ancien défenseur central n'hésite pas aussi à parler aux joueurs et à prendre certains cadres entre quatre yeux, pour leur donner des conseils.

Beaucoup de choses ont changé cette saison à l'OM. Plusieurs départs sont à signaler, à commencer par celui de Marcelino. L'entraîneur espagnol a quitté le banc olympien, seulement quelques mois après son arrivée. Mais il n'est pas le seul à avoir fait ses valises. Au niveau des dirigeants, Javier Ribalta a lui aussi mis les voiles.

Benatia a débarqué à l'OM

Pour remplacer Javier Ribalta, Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Mehdi Benatia. Ce dernier a débarqué en tant que conseiller sportif, et il a déjà commencé à plancher sur le mercato hivernal. Il était jusqu'alors agent de joueurs, et notamment d'Azzedine Ounahi, milieu de terrain de l'OM.

Benatia n'hésite pas à parler aux joueurs