OM : Payet affiche un gros regret après son départ

Hugo Chirossel

Poussé vers la sortie alors qu’il lui restait encore un an de contrat, Dimitri Payet a fini par quitter l’OM l’été dernier. Figure du club pendant des années et capitaine lors des dernières saisons, le Réunionnais de 36 ans aura passé près de 10 ans à Marseille. S’il veut retenir le positif, l’ancien international français garde tout de même un gros regret de son passage dans la cité phocéenne.

Ému aux larmes en conférence de presse à l’annonce de son départ de l’OM en juillet dernier, Dimitri Payet a retrouvé le sourire à plusieurs milliers de kilomètres de Marseille. Bien qu’il lui restait un an de contrat, le Réunionnais a été contraint de mettre un terme prématurément à son aventure dans la cité phocéenne. Un choix de la direction de l’OM, qui a décidé qu’il ne rentrait plus dans les plans du club. Dimitri Payet a finalement rebondi au Brésil et plus précisément à Vasco de Gama, avec qui il s’est engagé jusqu’en juin 2025.

« Faire dix ans à Marseille, ce n’est pas simple »

Après avoir obtenu le maintien en première division brésilienne, Dimitri Payet a fait son retour à Marseille avant la trêve hivernale. Il a notamment assisté à la victoire de l’OM face à Clermont au Stade Vélodrome (2-1), avant de revenir sur son passage au sein du club dans Rothen s’enflamme sur RMC . L’occasion de faire le bilan, même si Dimitri Payet estime que « ce n’est pas à moi de juger. Faire dix ans à Marseille, ce n’est pas simple. Dix ans en jouant titulaire sauf la dernière année . »

« C’est peut-être mon grand regret aujourd’hui »