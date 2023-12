Mercato - OM : Casse-tête pour Gattuso, une solution à 0€ déjà trouvée ?

Hugo Chirossel

Arrivé dans l’urgence en septembre dernier à la suite du départ de Marcelino, Gennaro Gattuso a rapidement identifié des manques au sein de son effectif. Le technicien italien estime qu’il a à sa disposition un seul véritable ailier, Ismaïla Sarr. Cela tombe bien, puisqu’un joueur évoluant à ce poste va justement faire son retour à l’OM cet hiver : Luis Henrique.

« Le seul qui était vraiment dans ce jeu, c’était (Ismaïla) Sarr) . » En conférence de presse le 24 novembre dernier, à la veille du déplacement de l’OM sur la pelouse de Strasbourg (1-1), Gennaro Gattuso avait pointé du doigt un problème au sein de son effectif. En effet, si Joaquin Correa, Iliman Ndiaye et Amine Harit ont été utilisés à ce poste, le technicien italien estime que le seul Ismaïla Sarr est un véritable ailier. Ce qui pose forcément un problème pour un entraîneur adepte du 4-3-3.

Luis Henrique va faire son retour à l’OM

S’il a depuis décidé de passer en 3-5-2, Gennaro Gattuso pourrait être tenté de repasser dans un système qu’il préfère. Cela passera par le recrutement d’un voire plusieurs ailiers lors du mercato hivernal et justement, il y a un qui va très bientôt faire son retour à l’OM : Luis Henrique. Prêté à Botafogo depuis un an et demi, le Brésilien n’a pas été conservé et sera de retour à la reprise en janvier.

« L'avoir avec nous peut aussi nous donner des satisfactions »

« Luis Henrique est convoqué pour la reprise », a annoncé Pablo Longoria le 21 décembre dernier en conférence de presse. Le président de l’OM a par la même occasion indiqué que plusieurs clubs s’étaient déjà manifestés afin de récupérer Luis Henrique : « On a déjà refusé des offres de clubs brésiliens. Deux clubs ont un intérêt officiel, 8 clubs brésiliens et 2 clubs européens ont demandé aussi. Si on peut se créer du budget avec un transfert de Luis Henrique, pourquoi pas. Mais l'avoir avec nous peut aussi nous donner des satisfactions . »

La solution au problème de Gattuso ?

L’OM va donc devoir trancher dans ce dossier. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives, Luis Henrique a montré de belles choses sous les couleurs de Botafogo. En sachant que le club brésilien ne l’a quasiment pas fait jouer au cours de la fin de saison afin de ne pas avoir à payer son option d’achat estimée à 6,5M€, qui aurait été levée automatiquement s’il avait disputé 50% des matchs de son équipe. Comme l’a déclaré Pablo Longoria, l’apport de Luis Henrique pourrait être intéressant à un poste où Gennaro Gattuso a justement identifié des manques. Mais l’OM pourrait également être tenté de se séparer d’un joueur qui n’a jamais réellement convaincu à Marseille et dont la vente permettrait de récupérer des liquidités. Affaire à suivre…