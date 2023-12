Transferts : Le PSG doit une fière chandelle à Luis Enrique

Thomas Bourseau

C’était l’heure du gros nettoyage de printemps à l’intersaison au PSG. Les départs de diverses stars ont eu lieu, notamment Lionel Messi et Neymar, lorsque d’autres sont passées tout proche de claquer la porte du Paris Saint-Germain comme Achraf Hakimi. Le défenseur droit est resté à Paris et le club devrait une fière chandelle à son nouvel entraîneur Luis Enrique.

Le PSG a fait table rase du passé à la dernière intersaison en se séparant de ses vieux briscards comme Lionel Messi et Sergio Ramos ou bien en bouclant les transferts de certains joueurs de longue date du club de la capitale comme Neymar et surtout Marco Verratti qui évoluait au club depuis 11 ans. Achraf Hakimi aurait pu être inclus à ladite liste des partants.

Un transfert d’Hakimi dans les tuyaux ?

C’est en effet ce que The Athletic a fait savoir ces dernières heures. A en croire le média britannique, il a été question d’un éventuel départ d’Achraf Hakimi en raison de la fin de saison dernière poussive ou encore de ses problèmes personnels avec les allégations de viol à son encontre notamment. Finalement, les changements opérés par le PSG sur le mercato et surtout la nomination de Luis Enrique en tant qu’entraîneur du Paris Saint-Germain a inversé la tendance.

Luis Enrique donne plus de libertés à Achraf Hakimi au PSG