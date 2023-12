PSG : Luis Enrique évoque la révolution du mercato

Alexis Brunet

Le PSG s'est une nouvelle fois qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais que ce fut dur. Le club de la capitale a eu besoin de l'aide de l'AC Milan qui s'est imposé face à Newcastle pour atteindre la phase à élimination directe. Mais Luis Enrique ne se fait pas de soucis pour son équipe. Selon l'Espagnol, sa formation sera bien plus forte une fois que tous les joueurs arrivés cet été se seront totalement intégrés.

Lors du tirage au sort de la Ligue des champions, les observateurs étaient unanimes pour dire que le PSG avait hérité du groupe de la mort. Cela s'est vérifié par la suite, car le club de la capitale a eu toutes les peines du monde à se qualifier en huitièmes de finale. Il ne doit son salut qu'à la victoire de l'AC Milan contre Newcastle. Paris devra donc élever son niveau de jeu s'il espère pouvoir atteindre les quarts de finale.

« Il y a eu onze signatures cet été »

Luis Enrique ne devait donc pas être pleinement rassuré par la prestation de son équipe face à Dortmund. Mais selon le coach du PSG, ses joueurs seront bien plus performants en février car il ne faut pas oublier que beaucoup de choses ont changé cet été, et il faut donc un peu de patience. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Je suis très content parce que tout au long de ces six matchs, nous avons montré une idée claire: l'idée de gagner tous les matchs. Je n'ai vu aucun match où le PSG n'a pas attaqué et ne s'est pas créé des occasions de but. On a toujours créé plus de situations que nos adversaires. Ce qui me rend optimiste, c'est qu'il y a eu onze signatures cet été, un nouveau staff, un nouveau campus, tout est nouveau. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'en février nous serons beaucoup plus forts. »

Le Bayern pour le PSG ?

Les partenaires de Marquinhos devront montrer un tout autre visage lors des huitièmes de finale. En finissant deuxième, le PSG va donc hériter d'un premier de groupe, et du lourd attend le club de la capitale. Les probabilités désignent le Bayern Munich comme le favori pour affronter Paris. La formation allemande avait d'ailleurs éliminé le PSG en huitième de finale l'année dernière. Le tirage au sort aura lieu le 18 décembre.