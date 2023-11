Transformé au PSG, il revit sous Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Cette saison, Achraf Hakimi semble être plus libéré au PSG. D’après l’analyse du principal intéressé, la venue de Luis Enrique en tant qu’entraîneur du club de la capitale est tout sauf étrangère à ce renouveau dans la dynamique de l’international marocain. Explications.

Achraf Hakimi avait très bien débuté son aventure parisienne dans la foulée de son arrivée à l’été 2021 avant de connaître un coup de mou la saison dernière. Néanmoins, entre le début de son éclosion en Bundesliga et le joueur qu’il est devenu aujourd’hui au PSG, le latéral droit marocain note une progression folle pour PSG TV. « Bien sûr, je n’étais pas le même joueur en Bundesliga qu’aujourd’hui. J’ai beaucoup évolué sur beaucoup d'aspects et je continue. Donc oui, bien sûr, j’ai l’impression que je progresse chaque année et sur le plan mental aussi ».

«Son arrivée m’a vraiment fait du bien»

Et la nomination de Luis Enrique en tant qu’entraîneur du PSG à la dernière intersaison lui a fait le plus grand bien d’un point de vue sportif. « Son arrivée m’a vraiment fait du bien, sa façon de comprendre le football, le style de jeu qu’il veut mettre en place c’est ce que j’aime : toujours aller de l’avant. Comme il l’a dit, je ne suis pas qu’un défenseur, j’aime aussi beaucoup participer offensivement, dans les 30 derniers mètres et aider en attaque. C’est aussi pour ça qu’il dit que je ne suis pas qu’un défenseur. Il me demande régulièrement de participer offensivement et je me sens à l’aise pour le faire. Je suis donc très heureux qu’il soit là, que je puisse jouer pour lui ».

Luis Enrique a appuyé sur le bon bouton pour Achraf Hakimi