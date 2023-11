Luis Enrique fait souffrir deux joueurs du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Luis Enrique semble avoir l’intention de conserver son schéma tactique, bien que l’animation évolue au fil des matches, Daniel Riolo s’interroge sur les choix de l’entraîneur du PSG qui ont pour conséquence de laisser un peu seul Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte au milieu de terrain. Deux joueurs qui souffrent dans le schéma de Luis Enrique.

Arrivé cet été sur le banc du PSG, Luis Enrique semble avoir décidé d'imposer son 4-2-4. L'animation est certes très différente selon les joueurs alignés, mais comme le souligne Daniel Riolo, dans tous les cas, Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte sont un peu esseulés dans l'entrejeu ce qui peut les faire souffrir.

PSG : Mbappé à l’origine d’un conflit, le Real Madrid va tout abandonner https://t.co/QiYT2sYTs3 pic.twitter.com/SEirxpxdgw — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

«Cette tactique, je ne la comprends toujours pas»

« Cette tactique, je ne la comprends toujours pas. Il insiste, il veut absolument mettre cette équipe en 4-2-4. Moi je pense qu'il y a un problème avec ce schéma. Je pense que l'exploitation de Mbappé n'est pas bonne. On n'utilise pas ce joueur au maximum de ce qui peut être fait. L'avant-centre n'existe pas et c'est pour ça qu'il va absolument essayer de nous vendre son faux 9 maintenant. Il a tenté le coup avec Lee et je pense qu'il attend le retour d'Asensio pour le mettre dans ce rôle là. Les deux au milieu de terrain courent courent et courent mais n'apportent pas grand chose », explique le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de s’arrêter sur la situation des milieux de terrain.

«Je pense qu'il souffre de ça aussi»