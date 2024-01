Mercato - PSG : Une surprise préparée sur le mercato ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a d'ores et déjà bouclé les transferts de Gabriel Moscardo (18 ans) et Lucas Beraldo (20 ans), arrivés à Paris vendredi dernier afin de passer leur visite médicale et signer leur nouveau contrat. La direction estimerait en avoir terminé avec son recrutement, sauf opportunité, mais l’état de l’un de ses joueurs pourrait l’inciter à revoir ses plans.

On connaît déjà les deux premières recrues du PSG, mais également les deux dernières ? Gabriel Moscardo (18 ans) et Lucas Beraldo (20 ans) ont posé leurs valises à Paris dès la semaine dernière alors que mercato hivernal a ouvert ses portes ce lundi 1er janvier 2024. En interne, le club estimerait en avoir terminé avec son recrutement, à moins qu’un joli coup se présente aux dirigeants. Le10sport.com vous avait déjà révélé en exclusivité qu’un latéral gauche n’était pas attendu contrairement à ce qui circulait, mais le PSG pourrait revoir sa position.

Mercato - PSG : Un incroyable coup de théâtre pour le prochain club de Mbappé ? https://t.co/Q7sA6qdP8N pic.twitter.com/PeO9CUebRe — le10sport (@le10sport) December 31, 2023

Un latéral gauche finalement recruté cet hiver ?

C’est en tout cas ce qu'a révélé le journaliste Fabrizio Romano ce dimanche sur X (ex-Twitter). Le recrutement d’un latéral gauche dépendrait en réalité de l’évolution de la blessure de Nuno Mendes, indisponible depuis le 30 avril et opéré à la fin du mois de septembre pour se remettre de ses problèmes aux ischio-jambiers.

Cela dépendra du retour de Nuno Mendes

Le PSG et Nuno Mendes seraient confiants à l’idée d’un retour en février, mais si la situation n’évoluait pas favorablement comme ce fut le cas avec Presnel Kimpembe, qui pourrait repasser par la case opération, l’arrivée d’un nouveau latéral gauche serait alors possible.