Mercato - PSG : Ça va bouger pour ce crack

Alexis Brunet

Le PSG est toujours à la recherche des meilleurs cracks au monde. Le club de la capitale possède déjà Warren Zaïre-Emery qui n'a que 17 ans, mais il pourrait être tenté de recruter un joueur encore plus jeune. Paris serait intéressé par Estevão Willian, âgé seulement de 16 ans. La concurrence est féroce sur ce dossier et Chelsea pourrait bien mettre tout le monde d'accord.

L'été dernier le PSG a réalisé un mercato très ambitieux. Le club de la capitale a mis la main au portefeuille pour s'offrir notamment une attaque de feu. Des joueurs comme Ousmane Dembélé, Marco Asensio ou bien Randal Kolo Muani sont arrivés. Les dirigeants parisiens sont aussi allés chercher des éléments moins connus tels que Bradley Barcola ou Kang-in Lee.

Le PSG est intéressé par Estevão

Mais le PSG continue à scruter le marché, à la recherche des meilleures pépites. Dernièrement un nom est ressorti dans la presse, celui d'Estevão Willian. Le jeune ailier de seulement 16 ans fait sensation au Brésil et dans son club de Palmeiras. Il possède un très grand potentiel et de nombreux clubs sont donc intéressés. On a notamment parlé du FC Barcelone, de Manchester City ou bien de Chelsea.

Mercato - PSG : Un incroyable coup de théâtre pour le prochain club de Mbappé ? https://t.co/Q7sA6qdP8N pic.twitter.com/PeO9CUebRe — le10sport (@le10sport) December 31, 2023

Chelsea pense à dégainer pour Estevão

D'après les informations du journaliste Rudy Galetti, c'est Chelsea qui pourrait bien rafler la mise. Les Blues souhaiteraient devancer la concurrence et ils pourraient donc payer la clause libératoire d'Estevão. Cette dernière serait évaluée à 60M€. Affaire à suivre...