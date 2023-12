PSG : Mbappé snobé, c’est la chute libre

Benjamin Labrousse

Sensationnel en 2022, Kylian Mbappé a connu une année 2023 plus compliquée. S’il continue à porter l’équipe de France et le PSG sur ses épaules, l’attaquant de 25 ans crée parfois de l’agacement par son attitude. Faisant partie des personnalités françaises les plus appréciées l’an passé, Mbappé a dégringolé au classement cette année.

Kylian Mbappé est au centre de l’attention, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’avenir de l’attaquant du PSG fait grandement parler ces derniers temps. Et pour cause, ce lundi 1er janvier, le numéro 7 sera libre de négocier avec n’importe quel club, lui dont le contrat expire en juin prochain. Par ailleurs, le début de saison de l’attaquant français fait également parler.

Mbappé, une attitude parfois agaçante avec le PSG

Car s’il a inscrit 21 buts en 22 matchs cette saison, Kylian Mbappé a souvent été décevant dans le jeu avec le PSG. Autre fait marquant, l’attaquant parisien a semblé quelques fois agacé sur les terrains, comme en témoigne sa friction avec les supporters de Brest lors de la victoire poussive du PSG à Francis Le Blé (2-3) le 29 octobre dernier. Le 15 septembre dernier, le joueur de 25 ans s’en était également pris à l’attaquant niçois Terem Moffi après que le Nigérian ait célébré son but face au PSG (défaite 2-3 des Parisiens). Pour rappel, au début de l'année 2023, Kylian Mbappé était régulièrement applaudi dans les stades français au sortir de sa Coupe du monde impressionnante avec l'équipe de France...

Mbappé chute au classement des personnalités préférées des Français