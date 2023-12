Messi écoeure Mbappé, c'est terminé

Amadou Diawara

Lors de la saison 2022-2023, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Erling Haaland étaient au coude à coude pour remporter le Ballon d'Or. Et c'est finalement la Pulga qui a remporté le Graal pour la huitième fois de sa carrière, et ce, grâce à son sacre à la Coupe du Monde au Qatar. Dorénavant, Leo Messi ne devrait plus être un danger pour Kylian Mbappé concernant le Ballon d'Or.

La saison dernière, Lionel Messi et Kylian Mbappé défendaient les couleurs du PSG. Malheureusement pour le club de la capitale, il n'a pas su passer le stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Au contraire, Leo Messi et Kylian Mbappé sont allés très loin en Coupe du Monde. En effet, les deux stars planétaires ont permis à leur deux nations de se hisser jusqu'en finale. Et finalement, c'est l'Argentine de Lionel Messi qui l'a emporté face à la France de Kylian Mbappé.

Mercato - PSG : L’incroyable bluff du Real Madrid avec Mbappé https://t.co/catCFylQt1 pic.twitter.com/2eUYNFiBOP — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Messi devance Mbappé au Ballon d'Or 2023

Grâce à son sacre à la Coupe du Monde au Qatar la saison dernière, Lionel Messi a remporté son huitième Ballon d'Or, devançant ainsi Erling Haaland (2ème) et Kylian Mbappé (3ème). Si l'international norvégien n'a pas participé au Mondial, n'ayant pas réussi à qualifier son équipe pour la compétition, le buteur de Manchester City avait tout de même de sérieux arguments à faire valoir en 2022-2023. En effet, Erling Haaland a remporté la Ligue des Champions avec les Citizens , entre autres. Et c'est ce qui lui a permis de devancer Kylian Mbappé au classement du Ballon d'Or.

Messi hors course en 2024 à cause de son transfert ?