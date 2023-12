Mercato - PSG : Paris reçoit le feu vert pour le transfert d’un nouveau français

Hugo Chirossel

L’été dernier, le PSG a décidé de franciser son effectif en s’attachant les services de Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Ce que le club de la capitale pourrait continuer de faire à l’avenir. En ce sens, il serait notamment intéressé par Manu Koné, et Roland Virkus, directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, a justement ouvert la porte à son départ.

Le PSG toujours intéressé par Manu Koné ?

Une piste déjà évoquée l’été dernier au PSG, mais qui ne s’était finalement pas concrétisée. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Manu Koné serait également dans le viseur de Tottenham et de Chelsea et un départ du Borussia Mönchengladbach semble possible.

Le Borussia Mönchengladbach ouvre la porte à un départ de Koné