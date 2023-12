Mercato : Le PSG retente sa chance pour un transfert avorté

Thomas Bourseau

Le PSG a certes considérablement remodelé l’effectif dont Luis Enrique a hérité l’été dernier, mais ne semble toujours pas satisfait de sa profondeur de banc au milieu de terrain. Des renforts seraient attendus et le Paris Saint-Germain reviendrait à la charge pour Manu Koné. Le club parisien ne serait cependant pas seul.

Formé au Toulouse FC, Manu Koné y a fait ses premiers pas dans le monde professionnel avant de signer en faveur du Borussia Mönchengladbach en 2021. Pour autant, le natif de Colombes, ville de région parisienne, n’a pas oublié ses racines.

«Le PSG ? Cela fait plaisir, car je suis Parisien»

Et pour Téléfoot en mars dernier, le milieu de terrain de 22 ans faisait passer le message suivant sur un intérêt alors grandissant du PSG à son égard. « Cela fait plaisir, car je suis Parisien. C’est un grand club, qui joue la Ligue des Champions avec de très grands joueurs. Je ne peux que progresser avec eux, en évoluant à leurs côtés ». Pendant le mercato estival, le dossier Manu Koné a semblé occuper les pensées et les discussions des dirigeants du PSG.

Le PSG revient à la charge pour Manu Koné, Liverpool et Tottenham en embuscade