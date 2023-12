Mercato - PSG : Malaise avec Kylian Mbappé, Luis Enrique responsable ?

Axel Cornic

Avec la fin de son contrat qui approche, chaque geste de Kylian Mbappé est scruté à la loupe. Cette fin d’année, c’est ainsi un joueur assez agacé que l’on a pu voir, notamment lors du nul entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund (1-1), à l’occasion de la dernière journée de Ligue des Champions.

Dans seulement quelques heures, Kylian Mbappé pourra négocier librement et même s'engager officiellement avec le club de son choix. Le début des problèmes donc pour le PSG, qui espère une nouvelle fois pouvoir prolonger sa star après le coup d’éclat de 2022.

Révolution au PSG, Luis Enrique dit tout https://t.co/UymfcOtKXX pic.twitter.com/7PqLKDrkhr — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Des désaccords avec Luis Enrique ?

D’après L’Equipe , au sein du club parisien on serait optimiste concernant l’avenir de Mbappé, dont l’attitude a toutefois interrogé ces dernières semaines. Plusieurs observateurs ont en effet décrit une attitude refrognée, parfois maussade ou agacée, comme lors de la dernière journée de la Ligue des Champions et ce désaccord évident avec Luis Enrique. Le nul acquis face à Dortmund, le coach du PSG avait e effet demandé à son équipe de gérer, alors que Mbappé souhaitait au contraire pousser pour arracher la victoire.

« Mbappé n'a jamais eu un entraîneur au PSG qui lui a lancé autant de défis »