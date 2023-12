Mercato - OM : Un joueur veut quitter Marseille !

Arnaud De Kanel

Dans un Vélodrome bien garni, l'OM a repris l'entrainement vendredi. La passion est toujours intacte à Marseille malgré une première partie de saison décevante. Une absence a tout de même été remarquée et elle concerne Luis Henrique dont le prêt à Botafogo est arrivé à expiration. En repos, le Brésilien souhaite quitter la cité phocéenne pour retourner au Brésil.

L'OM est de retour aux affaires depuis vendredi. Les Olympiens ont réalisé un entrainement ouvert au public au Vélodrome pour le plus grand bonheur de milliers d'enfants amassés en tribunes. Hormis les joueurs convoqués à la CAN, tout le monde était là, excepté Vitinha (malade) ainsi que Luis Henrique. Le Brésilien s'est vu accorder des jours de repos supplémentaires et il est attendu à Marseille dans les prochains jours. Il ne devrait pourtant pas. y rester longtemps.

Mercato - OM : Le remplaçant de Gattuso déjà identifié ? https://t.co/taSRqrwHcp pic.twitter.com/23tMcW5Lj3 — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Henrique veut continuer au Brésil

Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur le dossier Luis Henrique et indique que l'attaquant auriverde aurait pris la décision de poursuivre sa carrière du côté du Brésil. Le quotidien local en sait visiblement plus que Cristiano Manica, l'agent d'Henrique, qui prétendait ne pas savoir ce que voulait faire son client vendredi dans les colonnes de L'Equipe . « On ignore ce que Luis souhaite faire. On ignore aussi si l’OM souhaite vraiment son retour, malgré encore un an et demi de contrat. C’est difficile de savoir ce qu’il va se passer. Pour l’instant, ce n’est pas clair », assurait-il.

Des offres sont tombées, Gattuso va juger