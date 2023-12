Mercato - OM : Une grande bataille se confirme pour ce transfert

Hugo Chirossel

Alors que huit de ses joueurs vont partir à la CAN cet hiver, l’OM est à la recherche de renforts qui pourraient arriver lors du mois de janvier. En ce sens, les dirigeants sont notamment intéressés par Saïd Benrahma. Mais le joueur de West Ham a d’autres courtisans dans le championnat de France.

Il fallait encore attendre la liste du Sénégal, annoncée vendredi, mais l’OM est désormais fixé. Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Pape Gueye ont tous les trois été appelés afin de participer à la Coupe d’Afrique des Nations avec les Lions de la Téranga . En ajoutant les trois Sénégalais, ce sont donc huit joueurs qui quitteront Marseille cet hiver afin de disputer la CAN : Amine Harit (Maroc), Azzedine Ounahi (Maroc), Chancel Mbemba (République démocratique du Congo), François-Régis Mughe (Cameroun) et Simon Ngapandouetnbu (Cameroun).

Longoria veut éviter une « erreur massive » avec la CAN

« La CAN et la blessure de Rongier, ainsi que celle de Correa... A-t-on besoin pour un mois et demi d'améliorer la situation ? Oui », a confié Pablo Longoria le 21 décembre dernier lors de sa conférence de presse de mi-saison, même si le président de l’OM ne veut pas faire n’importe quoi pour autant : « On aura un calendrier plus souple, mais ce serait une erreur de faire un recrutement pour six semaines. Une erreur massive. Sinon, on va finir avec un effectif de 25 ou 26 joueurs. Il faut trouver l'équilibre. On doit chercher à limiter l'impact de la CAN . »

L’OL et Nice s’intéressent à Benrahma