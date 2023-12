Mercato - OM : Le boss prépare un retour surprise ?

La rédaction

Alors que le mercato hivernal arrive à grande vitesse, l'OM compte bien jouer les premiers rôles, notamment pour renforcer ses ailes. En pleine crise financière depuis le début de la saison, l'Adana Demirspor s'apprête à libérer de nombreux éléments. Et selon les dernières déclarations du président du club turc, Marseille s'intéresserait à l'un de ses joueurs, Yusuf Sari, passé à Marseille entre 2017 et 2019.

L'OM a besoin de renfort. Comme l'annonce depuis quelque temps le boss marseillais, Pablo Longoria, le club olympien est en quête de sang neuf, notamment sur ses ailes. Alors que le mercato hivernal approche à grand pas, Marseille compte bien se montrer actif, et il aurait déjà quelques pistes en tête. Parmi celles-ci, on retrouve notamment Yusuf Sari, qui a porté les couleurs marseillaises entre 2017 et 2019, mais n'a joué qu'une seule fois avec l'équipe première.

Plusieurs clubs français ciblent Yusuf Sari

En effet, au cours d'un entretien accordé à TRT Spor , Murat Sancak, le président du club turc de l’Adana Demirspor, qui peine cruellement à payer ses joueurs depuis le début de la saison, a confirmé l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Yusuf Sari. « Il y a des offres très sérieuses concernant Yusuf Sari. Il y a une offre d’une équipe de Russie et de France. Ça vient d’Italie. Le Zenit le veut très sérieusement. Il y a Marseille, il y a Rennes, il y a l’OL aussi » , a-t-il confié.

L'OM s'active également en interne