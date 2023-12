Mercato - PSG : Après avoir snobé Mbappé, il jubile

Axel Cornic

En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram aurait pu rejoindre Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Il a finalement décidé de poursuivre sa carrière en Serie A en signant pour l’Inter, où il semble vraiment s’éclater depuis le début de la saison, avec 7 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues.

Si le mercato parisien a été plutôt bien dirigé, Luis Campos a connu quelques échecs cuisants et le plus gros reste Marcus Thuram. Libre, l’international français était comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, l’un des grands objectifs du PSG. Mais il a préféré tourner le dos à son compatriote Kylian Mbappé pour rejoindre la Serie A, du côté de l’Inter.

Thuram vise déjà son premier Scudetto

Et ça lui réussit plutôt bien, puisqu’en plus d’être efficace sur le terrain, il semble heureux dans le nord de l’Italie avec même un premier titre qui pourrait lui tendre les bras. « Depuis que j'ai signé, j'ai su que l'Inter débute la Serie A pour la gagner. Le championnat est très long et il est encore tôt pour parler de la deuxième étoile, mais nous essayons d'apprendre à chaque entraînement et de faire de notre mieux à chaque match » a confié Marcus Thuram, sur la chaîne YouTube de la Serie A.

C’est la « bromance » avec Lautaro Martinez