Mercato : Il lâche l’OM et va droit dans le mur

Après une excellente saison sous les ordres d’Igor Tudor, Alexis Sanchez a quitté l’Olympique de Marseille au terme de son contrat pour retrouver l’Inter, club qui l’avait poussé vers la sortie un an plus tôt. Un pari pas vraiment payant, puisque le Chilien rencontre quelques problèmes du côté des Nerazzurri et la situation pourrait bien se compliquer.

L’amour du Vélodrome n’aura pas suffi à retenir Alexis Sanchez. Star de l’OM la saison dernière, l’attaquant a été l’une des grosses pertes de l’été et certains ne comprennent toujours pas son choix de retrouver l’Inter, qui l’avait lâché seulement quelques mois plus tôt.

Alexis Sanchez ne joue pas à l’Inter

Et l’agacement marseillais s’est confirmé, car Alexis Sanchez ne joue que très peu à l’Inter depuis le début de la saison ! Le Chilien subit de plein fouet la concurrence de Lautaro Martinez et de Marcus Thuram, l’une des paires les plus prolifiques de la scène européenne. Il n’a ainsi disputé que onze rencontres toutes compétitions confondues.

Un nouvel attaquant pourrait débarquer