Une star quitte l'OM, c'est un fiasco

L'été dernier, l'OM a décidé de ne pas conserver Alexis Sanchez dont le contrat arrivait à expiration. Pour le remplacer, Pierre-Emerick Aubameyang a été recruté par Pablo Longoria, mais le Gabonais déçoit depuis le début de saison. Par conséquent, Jérôme Rothen estime que l'OM a fait une grosse erreur en laissant filer le Chilien qui manque cruellement à l'effectif de Gennaro Gattuso.

Malgré son excellente saison, Alexis Sanchez n'a pas obtenu de prolongation de contrat et a donc rejoint l'Inter Milan. L'OM a préféré tenter le coup avec Pierre-Emerick Aubameyang, mais pour le moment, le constat est loin d'être positif comme le souligne Jérôme Rothen qui regrette le départ de l'international chilien.

L’OM galère, il désigne le joueur qui manque à Gattuso https://t.co/PwUzjgkJdf pic.twitter.com/8aTzU5IKeS — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

«Ils ont perdu l'âme du club, le joueur phare»

« Ils ont perdu l'âme du club, le joueur phare. Alexis Sanchez, je l'aurai gardé. Aujourd'hui, il n'y a même plus de leader », regrette l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC , avant d'en rajouter une couche.

«Avec Alexis Sanchez, tu marques des buts, et un peu plus qu'aujourd'hui»