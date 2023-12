Mercato - Real Madrid : Le clan Haaland vend la mèche pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Du côté de Madrid, on se penche d’ores et déjà sur le prochain mercato estival, avec une hésitation sur l’identité de la priorité en attaque. Certains membres de la direction privilégieraient en effet le recrutement d’Erling Haaland à celui de Kylian Mbappé, libre à l’issue de la saison. Pourtant, le départ du Norvégien ne semble pas au programme.

Sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé reste convoité par le Real Madrid, attentif à l’évolution de sa situation. Mais au sein de la Casa Blanca , certains dirigeants ne verraient pas forcément d’un très bon œil la venue du Français, craignant pour Vinicius Jr, qui évolue à gauche de l’attaque. Alors que Karim Benzema n’a pas été remplacé, le recrutement d’Erling Haaland serait ainsi privilégié par ces mêmes personnes, mais attirer le Norvégien semble plus compliqué.

Pour Haaland, c’est plus de 200M€

Et pour cause, Haaland reste engagé avec Manchester City jusqu’en juin 2027, avec une clause libératoire supérieure à 200M€ valable à partir de l’été 2024 selon AS . Un montant qui diminuerait au fil de la saison selon l’accord négocié par son agente Rafaela Pimenta. Le Real Madrid sera-t-il disposé à se positionner dès l’été prochain ?

Pas de départ avant 2025 ?

Si tel est le cas, il faudra en tout cas se montrer convaincant auprès d’Erling Haaland, qui n’aurait pas l’intention d’aller voir ailleurs dans l’immédiat. Un départ de Manchester City avant 2025 semble en effet compliqué selon la tendance qui se dégage dans son entourage. Haaland dispute actuellement sa deuxième saison sous les ordres de Pep Guardiola.