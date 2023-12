Mercato - OM : Le remplaçant de Gattuso déjà identifié ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant Marcelino, avant Gennaro Gattuso, l'OM avait pensé à un autre technicien : Paulo Fonseca. Comme annoncé par le 10Sport.com l'été dernier, l'actuel coach du LOSC figurait parmi les priorités de Pablo Longoria, mais le club lillois est parvenu à le conserver jusqu'au bout. Mais il devrait être difficile pour les Dogues de le retenir une deuxième fois.

Pour remplacer Igor Tudor durant l'intersaison, l'OM avait ciblé plusieurs profils. Son premier choix semblait se diriger vers Marcelo Gallardo, mais les négociations n'on pu aboutir à un accord. Pablo Longoria est donc passé au plan B. Un technicien de Ligue 1 figurait sur la short list : Paulo Fonseca. Comme annoncé par le 10Sport.com, le Portugais avait reçu une offre de l'OM et était même prêt à débarquer à Marseille. Mais le LOSC n'a pas voulu le libérer. En début de saison, Fonseca était revenu sur l'intérêt de l'OM.

Fonseca avait lâché ses vérités sur cet intérêt

« Je vais être très honnête, il y a eu des offres concrètes de la part des clubs que vous avez mentionnés (ndlr, l'OM et Al-Hilal), a d'abord confié le coach portugais dans des propos relayés par RMC Sport. J'ai toujours privilégié la poursuite de ma carrière en Europe et dans les meilleurs championnats. C'est vrai qu'il y a eu une offre d'un club très intéressant avec d'autres aspirations en France. Mais Lille, dès le premier instant. C'est impossible. J'ai un contrat, je le respecte et je suis heureux. Mais je suis ambitieux et je veux jouer et me battre pour plus. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve.. . » avait-il confié.

L'OM pourrait avoir le champ libre en 2024

Depuis, Marcelino et Gennaro Gattuso se sont succédés sur le banc marseillais. La suite dépendra de la saison de l'Italien. En cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des champions, Gattuso pourrait laisser sa place. Et selon Mohamed Toubache-Ter, Fonseca devrait être libre puisqu'il aurait pris la décision de quitter le LOSC à l'issue de cet exercice. L'OM a le champ libre.