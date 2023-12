Mercato - PSG : «Pas réaliste», c’est terminé pour un transfert de Mbappé !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’idylle dure depuis six ans et demi, mais pourrait prendre fin l’été prochain soit au moment de l’expiration de son contrat. Arsenal serait une possibilité, bien que pas la plus probable pour la suite. Néanmoins, Gilles Grimandi a mis un terme aux espoirs des Gunners.

Le feuilleton Kylian Mbappé anime encore et toujours l’actualité du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le contrat du meilleur buteur de l’histoire du PSG prendra fin le 30 juin 2024 et à ce jour, il n’existe aucune garantie d’une prolongation de sa part.

Pas de décision hâtive pour Mbappé au PSG

le10sport.com vous dévoilait même le 2 octobre dernier que Kylian Mbappé avait pris la décision… de ne pas faire de choix final au sujet de son avenir de suite. De quoi permettre à la presse d’entretenir un suspense total sur le mercato du capitaine de l’équipe de France en marge d’un éventuel départ du PSG.

Arsenal, impossible pour Mbappé selon Grimandi