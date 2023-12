Mercato - OM : La promesse de Longoria est révélée pour ce transfert

Thibault Morlain

En 2020, l’OM avait recruté Luis Henrique, voyant les choses en grands pour l’avenir du Brésil. Alors directeur sportif du club phocéen, Pablo Longoria avait lâché 12M€ pour s’offrir l’ailier aujourd’hui âgé de 22 ans. Cela faisait d’ailleurs un moment que l’Espagnol faisait les yeux doux à Luis Henrique, ayant même fait une promesse pour son transfert.

Annoncé comme le futur Mbappé à son arrivée à l’OM, Luis Henrique débarquait avait une grosse pression. Il fallait ajouter en plus à cela l’investissement de 12M€ réalisé par Pablo Longoria pour recruter le Brésilien. Aujourd’hui président de l’OM, l’Espagnol croyait beaucoup en l’ailier, étant tombé sous son charme quelques mois auparavant…



« Un jour, j'irai le chercher »

Comme l’explique L’Equipe ce vendredi, Pablo Longoria avait découvert Luis Henrique en 2018 du côté du Brésil. Alors que l’Espagnol était le directeur sportif de Valence, il s’était promis de recruter un jour le Brésilien. « Il m'avait dit : « Un jour, j'irai le chercher » », se souvient Cristiano Manica, agent de Luis Henrique. Voilà aujourd’hui les deux hommes à l’OM…

